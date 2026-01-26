26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Gafruddin Mewati Jogi: जानिए कौन हैं राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती, जिन्हें मिलेगा पद्म पुरस्कार, बजाते हैं अनोखा वाद्ययंत्र ‘भपंग’

Gafruddin Mewati: जिस समय केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार में नाम की घोषणा की, उस समय भपंग के साथ गफरुद्दीन मेवाती अलवर के सूचना केंद्र में प्रस्तुति दे रहे थे।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Santosh Trivedi

Jan 26, 2026

Gafruddin Mewati
Play video

सूचना केंद्र में भपंग के साथ भजनों की प्रस्तुति देते गफरुद्दीन मेवाती। Photo- Patrika

Gafruddin Mewati: इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार में नाम की घोषणा की, उस समय भपंग के साथ गफरुद्दीन मेवाती अलवर के सूचना केंद्र में प्रस्तुति दे रहे थे। सूचना केंद्र में वंदेमातरम 150 स्मरणाेत्सव की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में मेवाती ने केंद्रीय वनमंत्री के समक्ष अपनी आकर्षक प्रस्तुति दी।

गफरुद्दीन मेवाती जोगी डीग जिले के मेवात अंचल के कामां विधानसभा क्षेत्र के गांव कैथवाड़ा के रहने वाले हैं। अभी वे अलवर आकर बस चुके हैं और मूंगस्का की टाइगर कॉलोनी में निवास कर रे हैं।

हिन्दुस्तान भर में उनके हुनर के दीवाने हैं तो सात समंदर पार भी उनकी कला के कद्रदान बहुतेरे हैं। विरासत में मिली इस कला को वह पीढ़ी दर पीढ़ी देना चाहते हैं, जिससे हमारे देश और जिले की कला को यूं ही मान-सम्मान मिलता रहे।

भजनों से करते हैं मंत्रमुग्ध

गफरुद्दीन मुख्य रूप से महादेवजी का ब्यावला, पांडुओं का कड़ा (महाभारत), ब्रज के लोक गीत एवं श्रीकृष्ण के भजन गाते हैं। अब फाल्गुनी बयार में वह होली के गीत भी सुना रहे हैं।

गफरुद्दीन पिछले कुछ सालों से बेटे शाहरुख के अलावा पोते दानिश जोगी वंदिल जोगी को भी इस कला की बारीकियां सिखा रहे हैं। गफरुद्दीन ने बताया कि उनके पिता बुद्ध सिंह इस कला में माहिर थे।

उनकी इस कला का सम्मान विदेशों तक हुआ। पिता से ही उन्होंने इस कला में महारथ हासिल की। गफरुद्दीन इस कला का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया, कनाड़ा, पेरिस, लंदन एवं अमेरिका में कर चुके हैं।

लोग बदल देते थे ब्याह की तारीख

गफरुद्दीन ने बताया कि पहले स्थानीय स्तर पर इस कला के कद्रदान बहुत थे। पहले ब्याह-शादियों में मनोरंजन के तौर पर इस कला का प्रदर्शन किया जाता था।

जब किसी परिवार में लड़के-लड़की की शादी तय हो जाती थी तो लोग हमारे पास आते थे। यदि हमारी उस तिथि को कहीं बुकिंग होती थी तो लोग अपने विवाह की तिथियां बदल देते थे, लेकिन आज युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर रमी नजर आती है।

पीएम से पा चुके सम्मान

गफरुद्दीन अपनी कला की बदौलत प्रधानमंत्री से सम्मान पा चुके हैं। गफरुद्दीन ने बताया कि महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर हुए कार्यक्रम में पीएमओ कार्यालय की ओर से उन्हें बुलाया गया था और उनका सम्मान किया गया था।

इस दौरान फिल्मी सितारों के रूप में कंगना रनौत, शाहरुख खान एवं आमिर खान आदि मौजूद रहे थे। गफरुद्दीन राज्य सरकार से भी सम्मान पा चुके हैं।

ये भी पढ़ें

IMD Alert: राजस्थान के 23 जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का डबल अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
जयपुर
Rajasthan Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 05:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Gafruddin Mewati Jogi: जानिए कौन हैं राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती, जिन्हें मिलेगा पद्म पुरस्कार, बजाते हैं अनोखा वाद्ययंत्र ‘भपंग’

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनावों से पहले गांवों में सियासी हलचल तेज, बिछने लगी ​बिसात; सजने लगी चौपाल

Rajasthan Panchayat Elections
अलवर

Success story: पहले जवान बेटे… फिर दामाद की हुई मौत, फिर भी नहीं मानी हार, अलवर की लक्ष्मी शर्मा आज बनीं सफल व्यापारी

Lakshmi Sharma
अलवर

Alwar Murder Case: हनुमान-प्रिया की शादी ने कुरेदे पीड़ित परिवार के जख्म, साल 2017 के चर्चित हत्याकांड की यादें फिर ताजा

Priya Seth and Hanuman Prasad Marriage
अलवर

तिजारा में गणतंत्र दिवस पर निकली भव्य तिरंगा यात्रा

अलवर

Alwar News: अलवर में यहां 4 साल बाद अंडरपास का काम शुरू, U आकार में बनेगा; 2KM नहीं लगानी होगी दौड़

Underpass
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.