Gafruddin Mewati Jogi: जानिए कौन हैं राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती, जिन्हें मिलेगा पद्म पुरस्कार, बजाते हैं अनोखा वाद्ययंत्र ‘भपंग’

Gafruddin Mewati: इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार में नाम की घोषणा की, उस समय भपंग के साथ गफरुद्दीन मेवाती अलवर के सूचना केंद्र में प्रस्तुति दे रहे थे। सूचना केंद्र में वंदेमातरम 150 स्मरणाेत्सव की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में मेवाती ने केंद्रीय वनमंत्री के समक्ष अपनी आकर्षक प्रस्तुति दी।