Padma Awards 2026 : राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती की दीवानगी का आलम, लोग बदल देते थे ब्याह की तारीख, अब मिलेगा पद्म पुरस्कार

गफरुद्दीन को कला विरासत में मिली। पिता बुद्ध सिंह जोगी इस विधा के बड़े साधक थे और उन्हीं से गफरुद्दीन ने भपंग और ‘पांडुन का कड़ा’ की बारीकियां सीखीं। आज वे इस विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। वे अपने बेटे शाहरुख और पोतों दानिश जोगी और वंदिल जोगी को भी इस कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी तक यह परंपरा जिंदा रहे। गफरुद्दीन इससे पहले भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया था, जहां देश-विदेश की नामी हस्तियां मौजूद थीं। राज्य सरकार भी उन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित कर चुकी है।