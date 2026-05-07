जमीन तैयार, आदेश जारी: फिर भी नागौर में नहीं खुला एनसीसी कार्यालय

नागौर. दो साल पहले की गई एक उम्मीद भरी घोषणा आज नागौर के युवाओं के लिए अधूरी कहानी बनकर रह गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य सरकार ने बड़े जोर-शोर से नागौर, जैसलमेर और बांसवाड़ा में एनसीसी यूनिट स्थापित करने का ऐलान किया था, ताकि प्रदेश में कैडेट्स की संख्या बढ़े और युवाओं को सैन्य अनुशासन व केरियर के बेहतर अवसर मिल सकें, लेकिन हकीकत यह है कि नागौर में एनसीसी यूनिट आज भी कागजों और फाइलों तक सीमित है।