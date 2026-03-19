Weather update 19 March: राजस्थान में बदला मौसम, अगले तीन घंटे में इन 12 जिलों में होगी बारिश

हालांकि, 22 मार्च को एक बार फिर बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इस मौसम बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ा है। अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और अधिकांश स्थानों पर तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है।