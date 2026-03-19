Public Holiday: लोक आस्था के प्रमुख पर्व गणगौर मेले पर जयपुर में आधे दिन का अवकाश घोषित

गणगौर मेले के अवसर पर जयपुर में आधे दिन का अवकाश घोषित करना राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है। यह निर्णय न केवल सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा देता है, बल्कि लोगों को अपने परिवार और समाज के साथ इस महत्वपूर्ण पर्व को मनाने का अवसर भी प्रदान करता है। गणगौर जैसे लोक उत्सव राजस्थान की पहचान हैं, जिनमें जनभागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आधे दिन की छुट्टी से कर्मचारी और विद्यार्थी मेले की रौनक का आनंद ले सकेंगे। ऐसे फैसले हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने और सामाजिक एकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।