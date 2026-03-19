LPG Scam: गैस बुकिंग के नाम पर नया साइबर फ्रॉड: एक क्लिक में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

केरल पुलिस के अलर्ट की तरह ही राजस्थान में भी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने कहा है गैस सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों से सावधान रहें। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। कृपया घबराएं नहीं और बिना पुष्टि की जानकारी साझा न करें। अफवाह फैलाना और भ्रामक जानकारी साझा करना कानूनन अपराध है। जागरूक बनें, सही जानकारी ही आगे बढ़ाएं। राजस्थान पुलिस आपसे अपील करती है सतर्क नागरिक बनें, अफवाहों को नहीं, सही जानकारी को ही आगे बढ़ाएं।