राजस्थान विश्वविद्यालय: छात्राओं ने साफ किए टॉयलेट, अफसर हुए पुरस्कृत! जानें क्या है पूरा मामला

राजस्थान यूनिवर्सिटी हॉस्टल की छात्राओं का आरोप है कि पूरे ​यूनिवर्सिटी परिसर में सफाई के हालात बेहद खराब हैं। जबकि यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्टार अरविंद कुमार शर्मा को उत्कृष्ट कार्य के लिए कुलगुरू और कुलसचिव ने 15 अगस्त पर पुरस्कृत भी किया है। इन्हे पुरस्कृत करने में भी विश्वविद्यालय के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप है। कुलगुरू और कुलसचिव कार्यालय के आसपास तो सफाई रोजाना होती है लेकिन परिसर के अन्य क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है।