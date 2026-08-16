पटना में छात्रों के साथ धरने पर बैठे पप्पू यादव, बोले- Gen-Z को नक्सली कहने वालों से लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो करेंगे बिहार बंद

छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वे इस संघर्ष में एक सेवक, भाई और अभिभावक के तौर पर छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर छात्रों के खिलाफ पुलिसिया दमन, कानूनी मुकदमों और लाठीचार्ज का सिलसिला नहीं रुका और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन विरोध-प्रदर्शन में बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो युवाओं के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था की गरिमा की रक्षा के लिए 'बिहार बंद' और 'भारत बंद' भी किया जाएगा।