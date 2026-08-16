भाजपा नेता BL संतोष के बयान पर भड़के प्रियांक खरगे, RSS की कानूनी पहचान और फंडिंग पर उठाए सवाल

RSS Registration Controversy: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को लेकर कर्नाटक में सियासी बहस तेज हो गई है। विवाद संगठन के रजिस्ट्रेशन को लेकर है। बीजेपी नेता BL संतोष ने कहा है कि RSS को अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सवाल RSS के अस्तित्व का नहीं है। असली सवाल उसकी जवाबदेही और कानूनी पहचान का है।