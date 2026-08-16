‘हो सकता है उन्हें TMC नेताओं की ओर से धमकी मिली हो’, पूर्व डिप्टी स्पीकर की मौत पर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान

आशीष बनर्जी हाल के दिनों में पार्टी के मुख्य गुट से थोड़ा अलग हो गए थे और विद्रोही खेमे के करीब बताए जा रहे थे। जांच एजेंसियां नोट की सच्चाई और मौत के असली कारणों का पता लगाने में जुटी हैं। तृणमूल की तरफ से शोक जताया गया है। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ गलत प्रचार चलाया गया था।