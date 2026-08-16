पुराने वीडियो को स्वतंत्रता दिवस का बताने पर घिरीं सुप्रिया श्रीनेत, BJP ने लगाया फर्जी नैरेटिव फैलाने का आरोप

Supriya Shrinate Old Video Controversy: कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत दो पुराने वीडियो को लेकर विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने इन वीडियो को स्वतंत्रता दिवस समारोह का बताते हुए आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं ने तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा फहराया। हालांकि, बीजेपी ने दोनों दावों को गलत बताते हुए कहा कि वीडियो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों से जुड़े नहीं हैं।