16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पुराने वीडियो को स्वतंत्रता दिवस का बताने पर घिरीं सुप्रिया श्रीनेत, BJP ने लगाया फर्जी नैरेटिव फैलाने का आरोप

Supriya Shrinate BJP Flag video: सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेताओं पर तिरंगे की जगह पार्टी झंडा फहराने का आरोप लगाते हुए दो वीडियो साझा किए, लेकिन दोनों वीडियो पुराने पाए गए। इसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Aug 16, 2026

Supriya Shrinate BJP flag video

सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किए दो वीडियो (Photo-X @SupriyaShrinate)

Supriya Shrinate Old Video Controversy: कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत दो पुराने वीडियो को लेकर विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने इन वीडियो को स्वतंत्रता दिवस समारोह का बताते हुए आरोप लगाया था कि बीजेपी नेताओं ने तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा फहराया। हालांकि, बीजेपी ने दोनों दावों को गलत बताते हुए कहा कि वीडियो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों से जुड़े नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ के वीडियो पर विवाद

बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरूद स्थित स्वामी विवेकानंद मंगल भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा फहराया।

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था- 53 साल तक उनके पूर्वजों ने तिरंगे का बहिष्कार किया, आज भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने से बाज नहीं आते।

बीजेपी ने दर्ज कराई FIR

इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुराने वीडियो को स्वतंत्रता दिवस समारोह का बताकर पेश किया है।

बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय पर्व पर बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय महत्व का पर्व है और कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदनामी का माध्यम बना दिया।

कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

बीजेपी के धमतरी जिला संगठन ने एफआईआर के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि बाद में सामने आया कि श्रीनेत द्वारा शेयर किया गया वीडियो स्वतंत्रता दिवस का नहीं था। यह इसी साल मार्च में उसी परिसर में आयोजित एक बीजेपी कार्यक्रम का वीडियो था, जिसमें पार्टी का झंडा फहराया गया था। वहीं, अजय चंद्राकर ने धमतरी में आयोजित आधिकारिक जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।

पश्चिम बंगाल के वीडियो पर भी उठे सवाल

सुप्रिया श्रीनेत ने एक दूसरा वीडियो भी शेयर किया था। इसमें उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के श्रम एवं परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहराया। उन्होंने अर्जुन सिंह को घृणित देशद्रोही तक कह दिया था।

हालांकि, यह वीडियो भी पुराना निकला और इसका स्वतंत्रता दिवस समारोह से कोई संबंध नहीं था। अर्जुन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो 15 अगस्त के कार्यक्रम का नहीं, बल्कि 6 जुलाई 2026 को बैरकपुर में उनके कार्यालय के उद्घाटन का है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था।

अर्जुन सिंह ने कहा कि पार्टियों और कुछ लोगों ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना उनके खिलाफ फर्जी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाया। उन्होंने कहा कि वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

नितिन नवीन का कांग्रेस पर तीखा वार, बोले- बंटवारे में अपना भविष्य सुरक्षित कर लाखों भारतीयों का भविष्य उजाड़ा

ये भी पढ़ें
Nitin Nabin Partition speech

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2026 04:20 pm

Published on:

16 Aug 2026 04:20 pm

Hindi News / National News / पुराने वीडियो को स्वतंत्रता दिवस का बताने पर घिरीं सुप्रिया श्रीनेत, BJP ने लगाया फर्जी नैरेटिव फैलाने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पटना में छात्रों के साथ धरने पर बैठे पप्पू यादव, बोले- Gen-Z को नक्सली कहने वालों से लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो करेंगे बिहार बंद

pappu yadav at student protest
पटना

Tamil Nadu News: सीएम विजय की मां को लेकर बयान पर घिरे BJP प्रदेश अध्यक्ष, शिकायत हुई दर्ज

tamil nadu bjp chief nainar nagendran row
राष्ट्रीय

भाजपा नेता BL संतोष के बयान पर भड़के प्रियांक खरगे, RSS की कानूनी पहचान और फंडिंग पर उठाए सवाल

RSS Accountability Controversy
राष्ट्रीय

‘पेपर लीक की राजधानी बन गया बिहार’, 19 अगस्त को राजभवन के लिए मार्च करेंगे तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav, Bihar Paper Leak, Bihar Paper Leak News, Tejashwi Yadav News, Bihar Exam Paper Leak, Bihar Recruitment Scam, Bihar Student Protest, Bihar Students Protest,
राष्ट्रीय

‘हो सकता है उन्हें TMC नेताओं की ओर से धमकी मिली हो’, पूर्व डिप्टी स्पीकर की मौत पर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान

CM Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.