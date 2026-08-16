तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व बॉडीगार्ड पर शिकंजा, फ्लैट से 800 ग्राम सोना और लाखों की नकदी मिली

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई बीरभूम के पत्थर माफिया टुलू मंडल से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान की गई। बोलपुर के बाइपास इलाके में स्थित हुसैन के फ्लैट पर पुलिस ने तलाशी ली। तलाशी के दौरान नकदी और सोने के अलावा बड़ी संख्या में जमीन के दस्तावेज भी मिले। पुलिस ने जमीन की 150 से अधिक डीड जब्त की हैं। सिउड़ी अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने बताया कि फ्लैट से कुल 12 लाख 84 हजार रुपए नकद, करीब 800 ग्राम सोना और 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा अरब देशों और पाकिस्तान की मुद्राएं भी मिली हैं।