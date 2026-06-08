TVK vs DMK: 6 महीने का वादा टूटा, CM थलापति विजय के खिलाफ M.K. स्टालिन ने खोला मोर्चा

यह बयान उन्होंने उस सभा में दिया, जहां पूर्व वीसीके विधायक पनैयुर बाबू को डीएमके में शामिल कराया गया। इसी मौके पर स्टालिन ने नई सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन कमजोर है और हर वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है मुझे डर है, आज तमिलनाडु में हालात ऐसे बन चुके हैं कि सरकार के गठन के 3 महीने के भीतर ही उसकी आलोचना करना बेहद जरूरी हो गया है। सरकार इस वक्त जिस लचर तरीके से चलाई जा रही है, उसने हर वर्ग को निराश किया है और विभिन्न हलकों से इसकी आलोचना शुरू हो गई है।'