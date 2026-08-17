कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे एकनाथ शिंदे, गोपीनाथ मुंडे को लेकर भी पूर्व सांसद हुसैन दलवई ने किया दावा

Maharashtra Politics: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवई के दावे से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उन्होंने शिवसेना नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि शिंदे कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वे पार्टी में शामिल हो। हालांकि पूर्व सांसद दलवई के इस बयान पर डिप्टी सीएम शिंदे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।