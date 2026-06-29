29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News : 35 किलो राशन का नियम बदलेगा! अंत्योदय कार्डधारकों के लिए नई व्यवस्था की तैयारी

Ration News Kanpur: अंत्योदय राशन कार्डधारकों के लिए यूनिट आधारित राशन वितरण की तैयारी है। नई व्यवस्था लागू होने पर प्रति यूनिट सात किलो राशन मिलेगा, हालांकि अधिकतम 35 किलो की सीमा बरकरार रहेगी। फिलहाल शासन से अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Jun 29, 2026

Kanpur News

सांकेतिक फोटो पत्रिका

Antyodaya Card Holders : अंत्योदय राशन कार्डधारकों के लिए राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। प्रस्तावित नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब अंत्योदय कार्ड पर भी प्रति कार्ड के बजाय प्रति यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाएगा। इससे कानपुर जिले के करीब 63 हजार अंत्योदय कार्डधारक परिवार प्रभावित होंगे। हालांकि, फिलहाल इस नई व्यवस्था को लागू करने का आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन आदेश को लेकर बाजार में चर्चा जोर पर है।

अभी प्रति कार्ड मिलता है 35 किलो राशन

वर्तमान व्यवस्था के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को परिवार में सदस्यों की संख्या चाहे जितनी हो, प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन दिया जाता है। यदि किसी परिवार में दो या तीन सदस्य हैं, तब भी उसे 35 किलो राशन मिलता है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जाता है।अब सरकार अंत्योदय कार्डों पर भी यूनिट आधारित वितरण की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक यूनिट पर सात किलोग्राम राशन दिया जाएगा।

पांच यूनिट तक मिलेगा पूरा लाभ, उससे अधिक पर नहीं बढ़ेगा राशन

नई व्यवस्था के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति यूनिट सात किलो राशन मिलेगा। यानी जिन परिवारों में पांच यूनिट हैं, उन्हें पहले की तरह 35 किलो राशन मिलेगा। लेकिन यदि किसी कार्ड पर पांच से अधिक यूनिट दर्ज हैं तो भी उन्हें 35 किलो से अधिक राशन नहीं मिलेगा। यानी अधिकतम सीमा 35 किलो ही रहेगी।

कानपुर में इतने हैं राशन कार्ड

जिले में कुल 8,02,526 राशन कार्ड हैं। इनमें 63,148 अंत्योदय कार्ड और 7,39,378 पात्र गृहस्थी कार्ड शामिल हैं। अंत्योदय कार्डों में कुल 1,76,949 यूनिट, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डों में 28,10,581 यूनिट दर्ज हैं। जिले में सभी राशन कार्डों की कुल यूनिट संख्या 29,87,530 है।

फिलहाल आदेश का इंतजार

जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि अंत्योदय कार्डों पर यूनिट आधारित राशन वितरण को लेकर अभी शासन स्तर से कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश जारी होते ही नई व्यवस्था के अनुसार राशन वितरण शुरू कराया जाएगा। तब तक अंत्योदय कार्डधारकों को पहले की तरह प्रति कार्ड 35 किलो राशन और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो राशन मिलता रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आईआईटी कानपुर

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Jun 2026 02:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News : 35 किलो राशन का नियम बदलेगा! अंत्योदय कार्डधारकों के लिए नई व्यवस्था की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मांस का टुकड़ा खाने को…कलमा पढ़ाया, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, रूह कंपा देगी किशोरी के दर्द की कहानी

Rawatpur Kanpur incident
कानपुर

कानपुर में 41.7 डिग्री तापमान की उमस झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर, जल्द दस्तक दे सकता है मानसून

Weather, Heatwave Alert UP, Kanpur Mandal Weather
कानपुर

Kanpur News : गुजरात से लौटे युवक ने घर में लगाई फांसी, पत्नी मायके में थी, आत्महत्या की वजह की जांच में जुटी पुलिस

young man suicide by hanging, Jehanabad suicide news, rural suicide case India
कानपुर

कई कोचिंग सेंटर्स पर पड़ा KDA का ताला; संचालकों का आरोप- अफसरों ने कहा, आज सील करा लो, कल खुलवा देंगे

Kanpur Coaching Centers
कानपुर

Kanpur News: 43 बंद अस्पतालों को फिर से खोलने की कवायद, महापौर रखेंगी इस दिन बड़ा प्रस्ताव

Kanpur News
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.