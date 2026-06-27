27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

कानपुर में 41.7 डिग्री तापमान की उमस झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर, जल्द दस्तक दे सकता है मानसून

Monsoon 2026 Update: कानपुर में गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 29 जून से मानसून सक्रिय हो सकता है। बारिश शुरू होने के बाद तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Jun 27, 2026

Weather, Heatwave Alert UP, Kanpur Mandal Weather

सांकेतिक फोटो

Kanpur Weather Update: कानपुर समेत पूरे मध्य गंगा क्षेत्र में लोगों को अभी गर्मी और उमस से राहत का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं और आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन चिपचिपी गर्मी का असर अब भी बरकरार है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 जून से मानसून सक्रिय हो सकता है, जिसके बाद बारिश का दौर शुरू होने और तापमान में गिरावट आने की संभावना है।

तापमान में मामूली बदलाव की संभावना

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार को अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं, न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा।दिनभर बादलों की आवाजाही के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। तेज धूप और वातावरण में मौजूद नमी के कारण लोगों को घरों और कार्यालयों में भी बेचैनी महसूस हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल वातावरण में नमी बढ़ने के कारण उमस और अधिक महसूस हो सकती है।

अगले 48 घंटे में सक्रिय हो सकता है मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा लगातार आगे बढ़ रही है। वर्तमान में मानसून मध्य भारत के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है और अगले 48 घंटे में इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। यदि मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 जून तक कानपुर समेत आसपास के जिलों में मानसून की दस्तक हो सकती है।विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं और बदलती मौसमीय परिस्थितियां मानसून को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। इसी वजह से आगामी दिनों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना बढ़ गई है।

बारिश के साथ मिलेगी बड़ी राहत

मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून सक्रिय होने के बाद वर्षा की गतिविधियां तेज होंगी। बारिश शुरू होते ही अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलने लगेगी। किसानों के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मानसून की बारिश खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बेहद जरूरी है।

फिलहाल कानपुरवासियों को कुछ दिन और गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने जल्द राहत मिलने की उम्मीद जरूर जगा दी है। 29 जून के बाद मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं और लंबे इंतजार के बाद मानसून शहर में दस्तक दे सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

Rajasthan Weather News

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jun 2026 06:12 pm

Published on:

27 Jun 2026 06:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में 41.7 डिग्री तापमान की उमस झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर, जल्द दस्तक दे सकता है मानसून

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News : गुजरात से लौटे युवक ने घर में लगाई फांसी, पत्नी मायके में थी, आत्महत्या की वजह की जांच में जुटी पुलिस

young man suicide by hanging, Jehanabad suicide news, rural suicide case India
कानपुर

कई कोचिंग सेंटर्स पर पड़ा KDA का ताला; संचालकों का आरोप- अफसरों ने कहा, आज सील करा लो, कल खुलवा देंगे

Kanpur Coaching Centers
कानपुर

Kanpur News: 43 बंद अस्पतालों को फिर से खोलने की कवायद, महापौर रखेंगी इस दिन बड़ा प्रस्ताव

Kanpur News
कानपुर

‘तुम पर काली शक्तियां हैं’ कहकर बुलाया हरिधाम, तांत्रिक पर दुराचार के प्रयास का आरोप, मुकदमा दर्ज

Kanpur News
कानपुर

प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की कमाई, सीएम योगी बोले- नई तकनीक बनेगी सबसे बड़ी ताकत

Kanpur Natural Farming Workshop, Farmers Income Growth
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.