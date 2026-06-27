कानपुर में 41.7 डिग्री तापमान की उमस झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर, जल्द दस्तक दे सकता है मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा लगातार आगे बढ़ रही है। वर्तमान में मानसून मध्य भारत के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है और अगले 48 घंटे में इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने की संभावना है। यदि मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 29 जून तक कानपुर समेत आसपास के जिलों में मानसून की दस्तक हो सकती है।विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं और बदलती मौसमीय परिस्थितियां मानसून को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। इसी वजह से आगामी दिनों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना बढ़ गई है।