Kanpur: हिसाब दो’ कहते ही भड़का ठेकेदार!दंपती से मारपीट, महिला की कुर्ती फाड़ने का आरोप

आवास विकास-1 निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पति पेशे से डॉक्टर हैं और वह अपने पति के साथ एक निजी अस्पताल का संचालन करती हैं। उन्होंने चूंगी चौकी के पास अपने मकान के निर्माण का ठेका राजन कुमार को दिया था। आरोप है कि ठेकेदार ने नौ माह में नक्शे के अनुसार मकान तैयार करने का भरोसा दिया था, लेकिन छह माह बीत जाने के बाद भी केवल 10 से 15 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूरा हो सका। महिला के अनुसार, 11 जून की रात करीब आठ बजे वह अपने पति के साथ निर्माणाधीन मकान पर पहुंचीं और काम में हो रही देरी का कारण पूछा। इसी बात पर ठेकेदार भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए उनके पति से मारपीट करने लगा।