‘हैलो! मैं आपकी होने वाली दुल्हन बोल रही हूं’,फिर शुरू होता था ठगी का खेल, कानपुर में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़

पुलिस के अनुसार, कल्याणपुर क्षेत्र के कैलाश विहार स्थित एक फ्लैट में 'Online Match Point' नाम से फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। यहां काम करने वाले लोग फेसबुक, सोशल मीडिया और विभिन्न मैट्रिमोनियल वेबसाइटों से अविवाहित युवक-युवतियों के मोबाइल नंबर जुटाते थे। इसके बाद व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए उनसे संपर्क कर शादी का भरोसा दिलाया जाता था। आरोपी इंटरनेट से महिलाओं की आकर्षक तस्वीरें डाउनलोड कर फर्जी प्रोफाइल तैयार करते थे। महिला टेली-कॉलर अलग-अलग नाम और पहचान बताकर पीड़ितों से लगातार बातचीत करती थीं, जिससे उन्हें यह विश्वास हो जाता था कि उनका रिश्ता तय होने वाला है।