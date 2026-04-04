भक्तिमय हुआ खजुरी कला: तत्कालेश्वर मंदिर में ‘अंजनी सुत हनुमान’ की प्राण-प्रतिष्ठा संपन्न

आयोजन कर्ता पंडित रघुनंदन भार्गव ने बताया कि यह पांच दिवसीय अनुष्ठान विशिष्ट रहा, क्योंकि इसे पूर्णतः काशी (बनारस) की वैदिक पद्धति द्वारा संपन्न किया गया। काशी के मुख्य यज्ञाचार्य पंडित अवनीश दुबे एवं उनके सहयोगी विद्वान पंडितों की टोली ने शास्त्रों में वर्णित सूक्ष्म क्रियाओं का संपादन किया। अनुष्ठान के विभिन्न चरणों में मूर्ति का जलाधिवास (जल में वास), अन्नाधिवास (अन्न में वास) और घृताधिवास जैसी महत्वपूर्ण रस्में निभाई गईं। वैदिक मंत्रोच्चार, वेदी पूजन और हवन कुंडों से निकलती आहुतियों की सुगंध ने समूचे वातावरण को आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। श्रद्धालुओं के अनुसार, काशी के विद्वानों द्वारा किए गए इस अनुष्ठान ने क्षेत्र में साक्षात लघु काशी का दृश्य निर्मित कर दिया था।