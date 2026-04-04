चलती ट्रेन में चढ़ने वाले सावधान! भोपाल स्टेशन पर युवक बुरी तरह घिसटा, हालत गंभीर

Youth Dragged at Bhopal Station by moving train (Patrika.com)
MP News: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने वालों के लिए एक चेतावनी! मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच फंस गया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। फुटेज ग्राफिक परेशान करने वाला है इसलिए इसे इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इस वीडियो ने यात्रियों की सुरक्षा के साथ उनकी सतर्कता पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए है।
दरअसल, मामला 31 मार्च का है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल होता है। यह वीडियो करीब 14 सेकंड का है जिसमे एक युवक प्लेटफार्म से भागते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है। इस दौरान उसका पैर फिसलता है और वो प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंस जाता है। वीडियो में देखा जाता है कि वह ट्रेन और प्लेटफार्म से टकराकर बार-बार पलटी खाता है। वह निकलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ समय बाद वह ट्रेन के नीचे आकर गायब हो जाता है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसा रात के 11:30 बजे के आसपास हुआ था। युवक स्टेशन से गुजर रही भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। ट्रेन की स्पीड करीब 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा थी जिसके कारण युवक का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे आ गया। पास खड़े जीआरपीएफ के जवान ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह तब तक ट्रेन के नीचे जा चूका था। ट्रेन को तत्काल रुकवाया गया और रेलवे स्टाफ ने एम्बुलेंस बुलाकर युवक को हमीदिया अस्पताल पहुंचा दिया। युवक की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि वह अभी बयान देने की हालत में नहीं है क्योंकि हादसे में उसका एक हाथ टूट चूका है। इसके अलावा उसे सिर पर गहरी चोट भी लगी है।
मामले में सबसे हैरानी वाली बात ये है कि युवक के पास से किसी भी तरह का पहचान पत्र या कार्ड नहीं मिला है। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने बताया कि जैसी युवक के साथ ये हादसा हुआ वैसे ही स्टेशन में अफरा-तफरी मच गई। घायल युवक करीब 25-26 साल का है और बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। यह घटना एक कड़ी चेतावनी है कि चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। यात्रियों को हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए; अन्यथा, एक छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती है।
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