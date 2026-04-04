चलती ट्रेन में चढ़ने वाले सावधान! भोपाल स्टेशन पर युवक बुरी तरह घिसटा, हालत गंभीर

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसा रात के 11:30 बजे के आसपास हुआ था। युवक स्टेशन से गुजर रही भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। ट्रेन की स्पीड करीब 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा थी जिसके कारण युवक का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे आ गया। पास खड़े जीआरपीएफ के जवान ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वह तब तक ट्रेन के नीचे जा चूका था। ट्रेन को तत्काल रुकवाया गया और रेलवे स्टाफ ने एम्बुलेंस बुलाकर युवक को हमीदिया अस्पताल पहुंचा दिया। युवक की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि वह अभी बयान देने की हालत में नहीं है क्योंकि हादसे में उसका एक हाथ टूट चूका है। इसके अलावा उसे सिर पर गहरी चोट भी लगी है।