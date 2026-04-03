पूजा करने बाहर गए थे बेटा-बहू, घर पर बुजुर्ग दंपति की अलग-अलग कमरों में मिली लाश

MP news: मध्य प्रदेश के गुना जिले की धाकड़ कॉलोनी में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक घर में दो बुजुर्ग दंपति की लाश मिली। धाकड़ कशव उनके ही घर के अलग-अलग कमरों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, पति का शव फंदे पर लटका मिला, जबकि पत्नी की लाश दूसरे कमरे में पलंग पर पड़ी पाई गई। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतकों की पहचान 70 वर्षीय दिलीप कुमार गोयल और उनकी 65 वर्षीय पत्नी किरण गोयल के रूप में हुई है। पुलिस को जांच में घर में एक और रस्सी और एक भूरे रंग की डिब्बी भी मिली है।