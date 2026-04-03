MP के 7 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी, 6 बार में मिलेगा एरियर

MP news: मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। ये आदेश 1 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। आदेश में बताया गया है कि बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का भुगतान मई 2026 महीने में मिलने वेतन के साथ किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है।