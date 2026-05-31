ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक दो मंत्रियों को हटाने की मांग, गुना विधायक बोले ‘महाराज से भी बड़े हो गए’

Pannalal shakya- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक एक विधायक ने शनिवार को अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने दो मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से नकारा बताते हुए हटाने की मांग की। गुना से भाजपा के विधायक पन्नालाल शाक्य ने बिना नाम लिए दोनों मंत्रियों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक मंत्री को नौटंकी करने वाला और दूसरे को धक्का देने वाला बताकर नकारा करार दिया। विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा, ऐसे नकारा मंत्री को हटा देना चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि' ये मंत्री महाराज से भी बड़े हो गए।' मजेदार बात यह है कि विधायक पन्नालाल शाक्य जिन मंत्रियों को हटाने की बात कह रहे हैं वे भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासमखास हैं। ऐसे में विधायक और मंत्रियों की यह लड़ाई दिलचस्प हो गई है।