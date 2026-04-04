bhopal news: भक्ति और अध्यात्म का संगम: ‘सिद्धचक्र महामण्डल विधान’ का भव्य मंगल शुभारंभ

सभा को संबोधित करते हुए मुनि श्री साध्य सागर महाराज ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन की जीवटता का उपयोग अध्यात्म मार्ग में करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिद्धचक्र विधान केवल एक बाह्य क्रिया नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना है। वहीं, मुनि विश्व सूर्य सागर महाराज ने प्रवचन में कहा कि पुण्य की बेला और ऐसे महान अनुष्ठान में शामिल होने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ पलों में मिलता है। उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया कि इस अनुष्ठान के माध्यम से अपनी आत्मा पर जमी कर्मों की कालिमा को स्वच्छ और निर्मल बनाकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों।