एमपी के इस एयरपोर्ट से 1010 फ्लाइट्स, डेढ़ लाख यात्री करेंगे हवाई सफर

Bhopal Airport- मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। सरकारी प्रयासों का असर भी नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मार्च के महीने में हवाई यात्रियों की संख्या 1 लाख 43 हजार 621 तक जा पहुंची। भोपाल एयरपोर्ट से मार्च के महीने में कुल 1010 यात्री विमानों ने उड़ान भरी। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक समर शेड्यूल शुरू हो चुका है। अप्रेल के महीने में हवाई यात्रियों की संख्या डेढ़ लाख से ज्यादा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस समय गोवा की फ़्लाइट के लिए जबर्दस्त डिमांड है हालांकि यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इंडिगो एयरलाइंस की इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है लेकिन अभी इसकी भोपाल से कनेक्टीविटी नहीं कराई गई है।