बुंदेलखंड के युवाओं के लिए बड़ी सौगात: महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में खुलेगा लघु, एमएसएमई का इनक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप्स को मिलेगा 80 लाख का बूस्ट

बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए स्वरोजगार और नवाचार के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (एमसीबीयू) में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नवाचार सह उद्भवन (इनक्यूबेशन सेंटर)केंद्र की स्थापना की जा रही है। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त रैंप योजना के तहत बनने वाला यह केंद्र क्षेत्रीय युवाओं के नए व्यवसाय के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा।