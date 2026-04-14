छतरपुर में किसान राहत राशि का महाघोटाला, विधानसभा में गूंजी अपात्रों को भुगतान की गूंज, राजस्व मंत्री ने स्वीकारी गड़बड़ी पर तहसीलदारों ने नहीं दी जांच रिपोर्ट, इसलिए अटकी कार्रवाई

इस पूरे मामले में अब जिला प्रशासन के दो महत्वपूर्ण विभाग आमने-सामने आ गए हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छतरपुर तहसीलदार पीयूष दीक्षित का स्पष्ट कहना है कि उनकी तहसील से संबंधित जो भी जानकारी और अभिलेख जांच दल द्वारा मांगे गए थे, वे समय पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और उनकी ओर से जांच में कोई बाधा नहीं है। इसके ठीक उलट, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख रामराज गुप्ता का कहना है कि जिले के सभी तहसीलदारों ने अभी तक पूर्ण रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं, इसी वजह से जांच को अंतिम रूप देने और दोषियों पर कार्रवाई करने में विलंब हो रहा है।