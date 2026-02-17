वकील की हत्या के विरोध में वकीलों ने दो घंटे मुख्य सडक़ पर लगाया जाम, दो किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार, स्कूल बसें फंसी रही

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने बताया कि वकील साथी की हत्या के विरोध में ज्ञापन सौंपने के लिए संघ के सभी सदस्य पूरी उम्मीद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद जब शासन या प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वकीलों का आवेदन लेने के लिए सामने नहीं आया, तो वकील भडक़ उठे। नाराज होकर अधिवक्ता कलेक्ट्रेट से बाहर निकल आए। गौरतलब है कि सोमवार की टीएम मीटिंग के चलते कलेक्टर मौके पर नहीं आ सके। लेकिन जिला पंचायत सीइओ गए, लेकिन वकील कलेक्टर को ही ज्ञापन सौंपने पर अड़े रहे।