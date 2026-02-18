डेढ़ माह में आत्महत्या के मामले 20 फीसदी बढ़े, 70 लोगों ने किया प्रयास, 13 की हो गई मौत

जिले में आत्महत्या का प्रयास करने की विकृत मानसिकता बढ़ी है और बीते तीन महीनों की तुलना में 20 फीसदी आंकड़े बढ़े हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत से आज तक 70 से अधिक लोगों ने खुद की जान देने की कोशिश की और इनमें 13 मौतें दर्ज की गई हैं। जिला अस्पताल की एमएलसी में आए मरीजों के आंकड़े के अनुसार बीते अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी तीन माह में 48 लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया था जिनमें 10 लोगों की मौत दर्ज हुई थी। वहीं इस साल डेढ़ महीने में ही ये आंकड़ा बढ़ गया है। जिले में युवाओं और महिलाओं में आत्महत्या व उसका प्रयास करने के मामले अधिक हैं। 70 मामलों में 32 मामले युवा वर्ग के हैं जिनमें पुरुषों ने आत्महत्या का प्रयास किया, वहीं 28 महिलाएं भी दर्ज हुई हैं।