छतरपुर में जल निगम का 2500 करोड़ का पानी वाला खेल: 336 में से केवल 46 टंकियां बनीं, फिर भी ठेकेदारों को कर दिया 65 प्रतिशत भुगतान

जिले के प्यासे कंठों तक पानी पहुंचाने के नाम पर आई 2500 करोड़ रुपए की समूह जलप्रदाय योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जल निगम के दावों और धरातल की हकीकत के बीच एक ऐसी खाई नजर आ रही है, जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के चार ब्लॉकों में योजना का हाल यह है कि सडक़ें खोदकर पाइप डाल दिए गए हैं, लेकिन जिन टंकियों से पानी की सप्लाई होनी है, उनका अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा।भुगतान में उदारता, काम में लापरवाहीयोजना के तहत जिले में कुल 336 टंकियां बनाई जानी थीं, लेकिन अब तक महज 46 टंकियां ही पूरी हो पाई हैं। ताज्जुब की बात यह है कि मुख्य संरचना (टंकी) का काम 15 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन विभाग ने ठेकेदारों को कुल बजट का 65 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। सवाल यह उठता है कि जब पानी स्टोर करने के लिए टंकी ही नहीं है, तो जमीन के नीचे दबी पाइपलाइन किस काम आएगी?