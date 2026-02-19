19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

छतरपुर में जल निगम का 2500 करोड़ का पानी वाला खेल: 336 में से केवल 46 टंकियां बनीं, फिर भी ठेकेदारों को कर दिया 65 प्रतिशत भुगतान

जिले के चार ब्लॉकों में योजना का हाल यह है कि सडक़ें खोदकर पाइप डाल दिए गए हैं, लेकिन जिन टंकियों से पानी की सप्लाई होनी है, उनका अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Feb 19, 2026

jal nigam

जल निगम कार्यालय

कागजों में 70 प्रतिशत काम, जमीन पर उखड़ी सडक़ें, बिना टंकी पाइपलाइन बिछाकर निकाली जा रही राशि

जिले के प्यासे कंठों तक पानी पहुंचाने के नाम पर आई 2500 करोड़ रुपए की समूह जलप्रदाय योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जल निगम के दावों और धरातल की हकीकत के बीच एक ऐसी खाई नजर आ रही है, जिसने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के चार ब्लॉकों में योजना का हाल यह है कि सडक़ें खोदकर पाइप डाल दिए गए हैं, लेकिन जिन टंकियों से पानी की सप्लाई होनी है, उनका अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा।भुगतान में उदारता, काम में लापरवाहीयोजना के तहत जिले में कुल 336 टंकियां बनाई जानी थीं, लेकिन अब तक महज 46 टंकियां ही पूरी हो पाई हैं। ताज्जुब की बात यह है कि मुख्य संरचना (टंकी) का काम 15 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन विभाग ने ठेकेदारों को कुल बजट का 65 प्रतिशत भुगतान कर दिया है। सवाल यह उठता है कि जब पानी स्टोर करने के लिए टंकी ही नहीं है, तो जमीन के नीचे दबी पाइपलाइन किस काम आएगी?

पेटी कॉन्ट्रैक्टर अधूरा काम छोडक़र भाग रहे

सूत्रों की मानें तो मुख्य कंपनियों को टंकी बनाने वाले एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते काम को पेटी कॉन्ट्रैक्ट (छोटे ठेकेदारों) पर दिया जा रहा है। ये छोटे ठेकेदार गांवों की सीसी सडक़ें खोदकर पाइप डालते हैं और जैसे ही पाइपलाइन का भुगतान होता है, काम अधूरा छोडक़र चंपत हो जाते हैं। नतीजा यह है कि ग्रामीण न केवल पानी से महरूम हैं, बल्कि उखड़ी हुई सडक़ों के कारण उनका चलना भी दूभर हो गया है।

चार ब्लॉकों की एक जैसी दास्तां

1. छतरपुर ब्लॉक- 143 गांवों के लिए 74 टंकियां बननी हैं। कागजों में 77 प्रतिशत काम दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में सडक़ें उखड़ी हैं और पानी के स्रोत का कोई अता-पता नहीं है।

2. नौगांव लुगासी जैसे बड़े गांवों में ठेकेदार सिर्फ टंकी का फाउंडेशन बनाकर गायब हो गया है। यहां 20 प्रतिशत से ज्यादा काम नजर नहीं आ रहा।

3. लवकुशनगर- 560 करोड़ की इस योजना में एक साल बीतने के बाद भी टंकियां केवल नींव तक ही सिमटी हुई हैं।

4. गौरिहार- यहां स्थिति सबसे बदतर है। पाइप डालकर गड्ढे तक नहीं भरे गए हैं। पिछले छह माह से काम पूरी तरह ठप पड़ा है।

करोड़ों का बंदरबांट और कागजी प्रगति

जल निगम के अधिकारी एसी कमरों में बैठकर 70 प्रतिशत भौतिक प्रगति का दावा कर रहे हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि बिना वास्तविक मूल्यांकन किए ठेकेदारों को भारी भरकम राशि जारी कर दी गई है। 2500 करोड़ की इस महात्वाकांक्षी योजना में राशि के बंदरबांट की बू आ रही है।

प्रशासन का पक्ष

जिन गांवों में काम रुका था, वहां फिर से शुरू कराया गया है। प्रगति के आधार पर ही भुगतान किया जा रहा है और विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है।

राघवेंद्र सिंह नरवरिया, उप प्रबंधक, जल निगम, छतरपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 10:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / छतरपुर में जल निगम का 2500 करोड़ का पानी वाला खेल: 336 में से केवल 46 टंकियां बनीं, फिर भी ठेकेदारों को कर दिया 65 प्रतिशत भुगतान

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

झांसी-खजुराहो ट्रैक पर अब 160 की स्पीड से दौड़ेंगी ट्रेनें, कंपन भी घटेगा, थिक वेब स्विच बदलेगा सफर की सूरत, सर्वे व योजना बनाई

kahjuraho rail line
छतरपुर

डेढ़ माह में आत्महत्या के मामले 20 फीसदी बढ़े, 70 लोगों ने किया प्रयास, 13 की हो गई मौत

suicide
छतरपुर

एमसीबीयू प्रवेश अपडेट: स्नातक के विषयों से हटकर पीजी करने वालों के लिए पात्रता परीक्षा की तारीख घोषित, 29 मार्च को दो पालियों में होगा एग्जाम

university
छतरपुर

वकील की हत्या के विरोध में वकीलों ने दो घंटे मुख्य सडक़ पर लगाया जाम, दो किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार, स्कूल बसें फंसी रही

jaam
छतरपुर

छतरपुर में सरकारी राशन की लूट, आरोपी विक्रेता को पहले किया बर्खास्त,फिर बना दिया समिति प्रबंधक

cooprative bank
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.