केन-बेतवा लिंक नहर के लिए 100 मीटर चौड़ाई में अधिग्रहीत होगी भूमि, बांध से धसान नदी तक पहले पैकेज में तैयार होगी 100 किमी लंबी नहर

नहर का मार्ग छतरपुर के बंधीकला, बनगांय, महाराजगंज, राजनगर के गंज, कदौहां, लखेरी, महाराजपुर के मलहरा, मऊ, और नौगांव के लुगासी, नयागांव सहित सटई तहसील के बेडऱी और करोंदिया जैसे गांवों से होकर गुजरेगा। इन क्षेत्रों में नहर आने से सिंचाई की क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के ईई विवेक मित्तल ने बताया कि प्रथम चरण के डीपीआर को अप्रूवल मिलते और भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में ढोडऩ बांध का काम तेजी से चल रहा है, जो परियोजना का मुख्य केंद्र है।