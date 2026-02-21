छतरपुर में मौसम का यू-टर्न: बादलों की ओट में 5 डिग्री उछला न्यूनतम पारा

न्यूनतम तापमान में जबरदस्त उछाल
जिले के मौसम मिजाज में शुक्रवार को अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब बादलों ने डेरा डाल लिया है, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में जबरदस्त उछाल आया है। शुक्रवार को जिले का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि गुरुवार को महज 9.2 डिग्री सेल्सियस था। बादलों की सक्रियता के कारण रात के तापमान में करीब 5 डिग्री की यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
मौसम केंद्र भोपाल द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन के अनुसार, छतरपुर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 0.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने छतरपुर सहित सागर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ झंझावात (तेज हवा)और वज्रपात (आकाशीय बिजली)की चेतावनी जारी की है। इस दौरान आसमान मुख्यतः मेघमय बना रहेगा और जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है।
तापमान की बात करें तो छतरपुर जिले का नौगांव प्रदेश के सबसे कम अधिकतम तापमान वाले शहरों में तीसरे स्थान पर रहा, जहां अधिकतम पारा 25.0°C रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 24 घंटों तक तापमान इसी तरह स्थिर रहेगा, लेकिन उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
खराब मौसम और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। गरज-चमक के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें और बिजली के खंभों व जल निकायों से दूर रहें। कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें और आंधी-तूफान के दौरान खेतों में कार्य करने से बचें। मवेशियों को खुले क्षेत्रों में न छोड़ें और उन्हें सुरक्षित शेड में रखें।
