छतरपुर में मौसम का यू-टर्न: बादलों की ओट में 5 डिग्री उछला न्यूनतम पारा

मौसम केंद्र भोपाल द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन के अनुसार, छतरपुर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 0.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। आगामी 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने छतरपुर सहित सागर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ झंझावात (तेज हवा)और वज्रपात (आकाशीय बिजली)की चेतावनी जारी की है। इस दौरान आसमान मुख्यतः मेघमय बना रहेगा और जिले के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है।