खजुराहो में बिखरी नन्हे कलाकारों की स्वर्णिम आभा: मणिपुरी और भरतनाट्यम की जुगलबंदी से जीवंत हुई शास्त्रीय परंपराएं, दशावतार और नटराज स्तुति ने मोहा दर्शकों का मन

केरल की नीतारा नायर ने भरतनाट्यम की शुरुआत अथिवो अल्लथिवो से की, जिसमें उनके नृत्य का तकनीकी पक्ष और मुद्राएं देखते ही बनती थीं। वहीं, 11 वर्षीय नतानिया सैमुअल ने नटेश कौतुवम् के जरिए भगवान शिव के नटराज स्वरूप की वंदना की। उनके त्रिशूल और डमरू को दर्शाने वाले भावों ने शास्त्रीय शुद्धता का परिचय दिया। नतानिया ने तिल्लाना की तेज गति और ऊर्जावान प्रस्तुति से अपने नृत्य कौशल की गहरी साधना का प्रमाण दिया।