जमीन विवाद में रिश्तों की मर्यादा तार-तार: बेटे ने जीवित मां और बहन को सोशल मीडिया पर दी ‘श्रद्धांजलि’, सिर मुंडवाकर फोटो की वायरल

पीडि़त मां पुष्पा शिवहरे और बहन सोनम ने बमीठा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सोनम का आरोप है कि भाई भरत जमीन और मकान के बंटवारे को लेकर उनके साथ अभद्रता और मारपीट करता है। उधर, भरत का तर्क है कि वह अपने पिता को जेल जाने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और परिवार के अन्य सदस्य इसमें सहयोग नहीं कर रहे, जिससे आहत होकर उसने भावावेश में यह कदम उठाया।पुष्पा शिवहरे की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने भरत शिवहरे और उसके पिता वृंदावन शिवहरे के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पारिवारिक और जमीनी विवाद है, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है।