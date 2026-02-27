हार-फूलों से लदे नेताजी का संतुलन बिगड़ा, नाली में जा गिरे, वीडियो हो गया वायरल

मध्यप्रदेश के छतरपुर में नए भाजपा जिला उपाध्यक्ष के साथ एक हादसा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष राम मनोहर तिवारी पदभार ग्रहण करने के बाद लौट रहे थे। गुरुवार को ग्राम खैरा में स्वागत जुलूस के दौरान तिवारी का पैर फिसल गया और वे सीधे सड़क किनारे बनी खुली नाली के कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरे। उनके साथियों ने संभाला और नाली से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि उनके गले में इतनी फूल मालाएं लदी थीं जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया था।