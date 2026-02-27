27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

हार-फूलों से लदे नेताजी का संतुलन बिगड़ा, नाली में जा गिरे, वीडियो हो गया वायरल

छतरपुर में भाजपा नेता के साथ हुआ हादसा, स्वागत के उत्साह में फिसला पैर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष पदभार ग्रहण कर लौट रहे थे, बज रहे थे डोल-ढमाके...।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Manish Geete

Feb 27, 2026

Ram Manohar Tiwari video

छतरपुर के भाजपा नेता के नाली में गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मध्यप्रदेश के छतरपुर में नए भाजपा जिला उपाध्यक्ष के साथ एक हादसा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष राम मनोहर तिवारी पदभार ग्रहण करने के बाद लौट रहे थे। गुरुवार को ग्राम खैरा में स्वागत जुलूस के दौरान तिवारी का पैर फिसल गया और वे सीधे सड़क किनारे बनी खुली नाली के कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरे। उनके साथियों ने संभाला और नाली से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि उनके गले में इतनी फूल मालाएं लदी थीं जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया था।

फूल-मालाओं के वजन से बिगड़ा संतुलन

गाँव आगमन पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था और गाजे-बाजे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा था। फूलों की मालाओं से लदे उपाध्यक्ष समर्थकों की भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। कार्यकर्ताओं ने तुरंत उन्हें नाली से बाहर निकाला। गनीमत रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई।

वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हादसे ने गाँव की बदहाल सफाई व्यवस्था और खुली नालियों की पोल खोल दी है। ग्रामीणों का कहना है कि शायद इस घटना के बाद अब प्रशासन की नींद खुले और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 01:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / हार-फूलों से लदे नेताजी का संतुलन बिगड़ा, नाली में जा गिरे, वीडियो हो गया वायरल

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खजुराहो के लिए राहत भरी खबर: गर्मियों में भी जारी रहेगी हवाई सेवा, 21 अप्रेल से हफ्ते में तीन दिन उड़ान भरेगी इंडिगो

aiport
छतरपुर

खजुराहो के आंगन में घुंघरूओं की गूंज के साथ 52वें अंतरराष्ट्रीय नृत्य समारोह का भावपूर्ण समापन

dance destival
छतरपुर

‘साहब! मैं भूखा था…’, शादी में खाना खाने आए मासूम को खदेड़ा, नाले में गिरकर हुआ घायल

hungry 12 year old boy chased at wedding falls into drain in chhatarpur mp news
छतरपुर

खजुराहो में बिखरी नन्हे कलाकारों की स्वर्णिम आभा: मणिपुरी और भरतनाट्यम की जुगलबंदी से जीवंत हुई शास्त्रीय परंपराएं, दशावतार और नटराज स्तुति ने मोहा दर्शकों का मन

dance
छतरपुर

जमीन विवाद में रिश्तों की मर्यादा तार-तार: बेटे ने जीवित मां और बहन को सोशल मीडिया पर दी ‘श्रद्धांजलि’, सिर मुंडवाकर फोटो की वायरल

post
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.