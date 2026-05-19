पेयजल संकट : मध्य प्रदेश के इस जिले में 2.50 लाख की आबादी प्यासी, 2000 हैंडपंप सूखे

खालवा के काला आम खुर्द पंचायत में तीन हजार आबादी में 50 दिन से पानी को तरस रही है। 45 डिग्री तापमान के बीच ग्रामीणों का कंठ सूख रहा है। गांव के बाहर एक गड्ढे में पंप में पानी के लिए भीड़ लगती है। ग्रामीणों को एक डिब्बे पानी के लिए घंटेभर मशक्कत करनी पड़ती है। पानी घर पहुंचने तक माथे पर पसीना आ जाता है। ट्यूबवेल में भी लाइन लगाने में पसीना छूट जाता है। भीषण गर्मी में बुजुर्ग महिलाएं घरेलू कामकाज छोड़कर पानी भरने को विवश हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।