19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

पेयजल संकट : मध्य प्रदेश के इस जिले में 2.50 लाख की आबादी प्यासी, 2000 हैंडपंप सूखे

जिले में जलस्तर 160-250 फीट तक नीचे खिसक गया है। इससे 10 से अधिक नल-जल परियोजनाएं और 2 हजार हैंडपंपों ने पानी देना छोड़ दिया है। 50 से अधिक पंचायतों में नल-जल परियोजनाओं में जलापूर्ति प्रभावित हो गया है। एक हजार करोड़ की परियोजनाएं जनता के लिए बेमानी साबित हो रही

3 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

May 19, 2026

drinking water crisis

खंडवा : मंत्री शाह के विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का संकट ।

जिले में जलस्तर 160-250 फीट तक नीचे खिसक गया है। इससे 10 से अधिक नल-जल परियोजनाएं और 2 हजार हैंडपंपों ने पानी देना छोड़ दिया है। 50 से अधिक पंचायतों में नल-जल परियोजनाओं में जलापूर्ति प्रभावित हो गया है। एक हजार करोड़ की परियोजनाएं जनता के लिए बेमानी साबित हो रही

50 पंचायतों में जल जीवन मिशन की जलापूर्ति प्रभावित

45 डिग्री टेंपरेचर में जलस्रोत सूखने से 50 से अधिक पंचायतों में जल जीवन मिशन की जलापूर्ति परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। कई परियोजनाएं केवल एक से डेढ़ घंटे ही पानी दे रही हैं। जिले की 409 ग्राम पंचायतों में जलस्तर 160 से 200 फीट तक नीचे खिसक गया है। इसके चलते 2 हजार हैंडपंपों ने पानी देना बंद कर दिया है, जिनमें 711 सरकारी हैंडपंप शामिल हैं। इनमें से 302 के जलस्रोत सूख गए हैं और 409 खराब होने से बंद हैं।

लक्षित आबादी में 10 हजार को नहीं मिला कनेक्शन

ग्रामीण क्षेत्रों के 2.31 लाख से अधिक लक्षित परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाने थे, किंतु पांच साल बाद अभी भी दस हजार से अधिक परिवारों में पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। प्रत्येक परिवार में पांच लोगों के औसत से 30 हजार लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लगभग एक हजार करोड़ रुपए की लागत वाली जल जीवन मिशन की परियोजनाएं जनता के लिए बेमानी साबित हो रही हैं।

धनौरा, करौली में तीन साल से नल-जल की टंकी सूखी

हरसूद के धनौरा, करौली गांव में नल-जल योजना की टंकी सूखी है। दोनों ग्रामों में पेयजल योजना की टंकी तीन साल से सूखी है। गांव के ही राहुल ने कलेक्टर, पीएचई को आवेदन दिया है। जिसमें कहा है कि पाइप लाइन नाली में डाल दी गई है। पंप आ तक चालू नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत में क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री शाह और उनके बेटे दिव्यादित्यशाह पर भी मनमानी का आरोप लगाया है।

काला आम खुर्द में डेढ़ माह से पानी का संकट

खालवा के काला आम खुर्द पंचायत में तीन हजार आबादी में 50 दिन से पानी को तरस रही है। 45 डिग्री तापमान के बीच ग्रामीणों का कंठ सूख रहा है। गांव के बाहर एक गड्ढे में पंप में पानी के लिए भीड़ लगती है। ग्रामीणों को एक डिब्बे पानी के लिए घंटेभर मशक्कत करनी पड़ती है। पानी घर पहुंचने तक माथे पर पसीना आ जाता है। ट्यूबवेल में भी लाइन लगाने में पसीना छूट जाता है। भीषण गर्मी में बुजुर्ग महिलाएं घरेलू कामकाज छोड़कर पानी भरने को विवश हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है।

फैक्ट फाइल : पीएचई की योजनाएं

502 : जल जीवन मिशन की एक परियोजनाएं ।

477 : निर्माण कार्य पूर्ण ।

21 : निर्माणाधीन ।

04 : जलापूर्ति की टेस्टिंग ।

450 : पंचायतों को हस्तांतरित ।

2,31,822 ग्रामीण परिवारों में कनेक्शन का लक्ष्य

फैक्ट फाइल : जल निगम की योजनाएं

जल प्रदाय योजनाएं गांव लागत कार्य की स्थिति

रोशनी समूह जल प्रदाय 29 61.64 करोड़ पूर्ण का दावा

अपरवेदा जल समूह प्रदाय 35 246.97 करोड़ -प्रगति पर

इंदिरा सागर-जल प्रदाय 382 782.12 करोड़ - प्रगति पर

योजना ड्रॉप आउट, 17 गांव प्रभावित

खंडवा-बुरहानपुर के बीच 248 ग्रामों के लिए 1652. 93 करोड़ की परियोजना ड्रॉप आउट हो गई है। इसमें पंधाना ब्लाक के 13 ग्राम और हरसूद 4 ग्राम प्रभावित हो गए हैं। पीएचई ने इन ग्रामों के लिए प्रस्ताव भेजा है। अभी तक स्वीकृत नहीं हो सकी है।

---------------------------

फैक्ट फाइल

हैंडपंप जलस्रोत सूखे बंद

बलड़ी 21 29

छैगांव मा 27 42

हरसूद 42 56

खालवा 62 85

खंडवा 31 43

पंधाना 84 105

पुनासा 35 49

कुल 302 409

-----------------------------

नोट : आंकड़े प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट से लिया गया है।

इनका कहना : वर्षा शिवपुरे, कार्य पालन यंत्री, पीएचई

-जलस्रोत सूखने पर निजी पंप अधिग्रहीत किए जा रहे हैं। हरसूद में 4 और पुनासा में एक ट्यूबेल अधिग्रहीत किया गया है। सूचना मिलने पर तत्काल पंचायतों से समन्वय स्थापित कर पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। निर्माणाधीन परियोजनाएं जल्द पूर्ण होंगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 May 2026 12:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / पेयजल संकट : मध्य प्रदेश के इस जिले में 2.50 लाख की आबादी प्यासी, 2000 हैंडपंप सूखे

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्लीपर बसों में नियमों की अनदेखी, खतरे में यात्रियों की जान

इंदौर बायपास पर खड़ी स्लीपर कोच बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं।
खंडवा

खतरे में स्कूली बच्चे : 20 साल में बूढ़े हो रहे स्कूल भवन, 383 स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए 8 करोड़ चाहिए

school building
खंडवा

धार्मिक, प्राचीन धरोहरों का होगा जीर्णोद्धार, विकसित करने 6.55 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया पूरी

Religious places in Khandwa
खंडवा

ड्रॉप आउट : स्कूल चले हम…16 हजार बच्चों ने छोड़ी पढ़ाई, 7 हजार ने लिया टीसी

Drop out, we go to school
खंडवा

डीजल-पेट्रोल : पहले दिन ग्राहकों की जेब पर 20 लाख का बोझ, पंपों पर स्टॉक घटा

diesel-petrol
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.