खतरे में स्कूली बच्चे : 20 साल में बूढ़े हो रहे स्कूल भवन, 383 स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए 8 करोड़ चाहिए

जिले में 1400 से अधिक स्कूल हैं। इसमें से 383 स्कूलों में मेंटेनेंस एवं मरम्मत के कार्य होने हैं। इसमें 10 से 20 साल के बीच के अधिकांश स्कूल शामिल हैं। इसमें अतिशीघ्र मरम्मत के लिए 188 स्कूल और 20 से अधिक स्कूल तत्काल मरम्मत योग्य हैं। इन स्कूलों के मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए की जरूरत है। जबकि 1 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से 90 स्कूलों के मरम्मत का कार्य एक साल पहले से ही चल रहे हैं। कुल मिलाकर करीब आठ करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ट्राइबल के भी स्कूल शामिल हैं।