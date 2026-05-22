शहर में अतिक्रमण कार्रवाई पर घमासान, व्यापारियों ने सांसद से लगाई गुहार

इंदिरा चौक स्थित भंडारिया रोड पर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के पक्ष में एक पूरा परिवार रिश्तेदारों के साथ सांसद के घर पहुंचा। सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इधर, अफसर और नेताओं के पास कोई बचाव में तो कोई अतिक्रमण की कार्रवाई को प्रभावित को लेकर सक्रिय है। यही नहीं कुछ लोगों ने तो निगम और राजस्व अधिकारियों की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भंडारिया रोड पर करोड़ों की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों का बचाव किया जा रहा है।