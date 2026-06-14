FIFA World Cup… दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल को खंडवा में नहीं मिला बढ़ावा

जिले में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए निमाड़ फुटबॉल क्लब, मेहता स्पोट्र्स और जिला फुटबॉल संघ लंबे समय से संघर्षरत है। शहर में करीब 80 खिलाड़ी इस खेल से जुड़े हुए है और रोजाना मैदान पर पसीना बहा रहे है। खेल विभाग या स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से फुटबॉल को बढ़ावा देने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया गया। स्कूल के खेल कैलेंडर में फुटबॉल को शामिल किया जाता है, लेकिन स्कूलों से टीम ही नहीं आती, और आती भी है तो महज औपचारिकता के लिए। निमाड़ फुटबॉल क्लब, मेहता स्पोट्र्स द्वारा साल में दो बार इंटर स्टेट फुटबॉल टुनार्मेंट कराया जाता है।