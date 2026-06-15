अधिकमास की सोमवती अमावस्या से एक दिन पहले खंडवा के ओंकारेश्वर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

सोमवार को सोमवती अमावस्या होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु रविवार शाम से ही ओंकारेश्वर पहुंचने लगे। शाम होते-होते प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। कई स्थानों पर रांग साइड से वाहनों के प्रवेश के कारण ओंकारेश्वर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। श्रद्धालुओं को जहां जगह मिली, वहां वाहन पार्क कर दिए। ट्रेचिंग ग्राउंड पार्किंग, गणेश नगर पार्किंग भी पूरी तरह से फुल हो गई। भीड़ के दबाव के चलते बार-बार रोड पर जाम की स्थिति भी बनती रही।