पीएम आवास : अफसरों की कमजोर मॉनीटरिंग…रेड जोन में इंदौर संभाग, खंडवा 27 हजार गरीबों के आवास अधूरे

प्रधानमंत्री आवास योजना में शासन ने खराब प्रदर्शन वाले अफसरों को प्रगति बढ़ाने चेतावनी दी है। खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर समेत सभी जिले रेड जोन में शामिल हैं, जबकि अलीराजपुर जिला ग्रीन जोन की लिस्ट में प्रदेश के शीर्ष-5 में है।खंडवा में 89 हजार 412 गरीबों को आवास बनाए जाने है। अब तक 62 हजार 035 आवास पूर्ण का दावा है। 27 हजार 377 अपूर्ण की फेहरिस्त में है।