ओंकारेश्वर के गोमुख घाट पर एक ही दिन में डूबने की 4 घटनाओं में सभी 16 श्रद्धालुओं को बचाया

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में अधिकमास के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नर्मदा का जल स्तर कम होने से लोग नहाने के लिए नदी के बीच तक पहुंच रहे है और हादसों का शिकार हो रहे है। गुरुवार को गोमुख घाट पर चार घटनाएं सामने आई है। पहली घटना सुबह 9 बजे जिसमें 6 यात्रियों, दूसरी घटना 11 बजे जिसमें 4 यात्रियों, तीसरी घटना 11.30 बजे जिसमें पांच यात्रियों और चौथी घटना दोपहर एक बजे जिसमें एक श्रद्धालु को डूबने से बचाया गया। घाट पर नाविक मुकेश पिता रमेश वर्मा द्वारा गहरे पानी में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं को बचाया। वहीं अशोक वर्मा और अन्य नविकों ने घाट पर सहायता की।