5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

ओंकारेश्वर के गोमुख घाट पर एक ही दिन में डूबने की 4 घटनाओं में सभी 16 श्रद्धालुओं को बचाया

-नाविक संघ के नाविकों की तत्परता से बचा श्रद्धालुओं का जीवन -अलग-अलग समय पर हुई चारों घटनाएं, नाविकों की सूझबूझ से बची लोगों की जान -कई बार हो चुके ओंकारेश्वर में हादसे

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jun 05, 2026

Omkareshwar

ओंकारेश्वर. नाविक मुकेश ने डूबती हुई श्रद्धालु को गोता लगा कर बाहर निकाला।

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में गुरुवार को गोमुख घाट पर नर्मदा स्नान करते समय तीर्थयात्रियों के डूबने की चार घटनाएं हुई। यहां नाविक संघ के नाविकों की तत्परता से चारों घटनाओं में 16 लोगों को डूबने से बचाया गया है। चारों घटना अलग-अगल समय पर गोमुख घाट पर ही हुई है। नाविक संघ के सचिव अरुण वर्मा और जय राम भंवरिया ने बताया कि समय रहते किए गए बचाव कार्य से दोनों घटनाओं में बड़ा हादसा टल गया।

गहरे पानी में जाने से हुए हादसे

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में अधिकमास के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नर्मदा का जल स्तर कम होने से लोग नहाने के लिए नदी के बीच तक पहुंच रहे है और हादसों का शिकार हो रहे है। गुरुवार को गोमुख घाट पर चार घटनाएं सामने आई है। पहली घटना सुबह 9 बजे जिसमें 6 यात्रियों, दूसरी घटना 11 बजे जिसमें 4 यात्रियों, तीसरी घटना 11.30 बजे जिसमें पांच यात्रियों और चौथी घटना दोपहर एक बजे जिसमें एक श्रद्धालु को डूबने से बचाया गया। घाट पर नाविक मुकेश पिता रमेश वर्मा द्वारा गहरे पानी में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं को बचाया। वहीं अशोक वर्मा और अन्य नविकों ने घाट पर सहायता की।

बच्चे को बचाने पूरा परिवार उतरा नदी में

सुबह 9 बजे स्नान के दौरान एक 5 वर्षीय बालक अचानक गहरे पानी में चला गया। बच्चे को डूबता देख उसकी मां और दादी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गईं, लेकिन वे भी गहराई में फंस गईं। इसी दौरान उन्हें बचाने के प्रयास में एक अन्य पुरुष भी नदी में चला गया। देखते ही देखते पांच लोग डूबने की स्थिति में पहुंच गए। मौके पर मौजूद नाविक संघ के सदस्यों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें एक महिला के पेट में पानी भर गया था, जिसे प्राथमिक सहायता दी गई। कुछ देर आराम और उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य हुई।

खंडवा की किशोरी को डूबने से बचाया

एक अन्य घटना में खंडवा निवासी 15 वर्षीय टीना स्नान करते समय गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। उसके साथ मौजूद महिलाएं घबरा गईं और सहायता के लिए पुकार लगाने लगीं। घाट पर उपस्थित नाविकों ने तत्काल बचाव अभियान चलाकर किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवती के सुरक्षित बचने पर उसके साथ आई महिलाओं ने भगवान ओंकारेश्वर एवं नाविक संघ का आभार व्यक्त किया।

जल स्तर कम होने से होती है डूबने की घटनाएं

नाविक संघ के सदस्यों ने बताया कि नदी का जलस्तर वर्तमान में सामान्य से लगभग 15 फीट कम है, जिससे कई स्थानों पर अचानक गहराई बन गई है। लोग नहाते समय पानी देखकर वहां चले जाते है और गहरे पानी में डूबने लगते है। पूर्व में भी डूबने की घटनाएं हो चुकी हैं। संघ ने शासन-प्रशासन से घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और जलस्तर को संतुलित रखने की मांग दोहराई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।


खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Jun 2026 12:10 pm

Published on:

05 Jun 2026 12:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / ओंकारेश्वर के गोमुख घाट पर एक ही दिन में डूबने की 4 घटनाओं में सभी 16 श्रद्धालुओं को बचाया

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में दो दिन रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 18 जून को जाएंगी ओंकारेश्वर

President Droupadi Murmu Visit to MP on June 18 and 19
खंडवा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग, धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन -देखे वीडियो

Anganwadi Workers
खंडवा

खंडवा जिले में गांजा तस्करी का जाल, 16 हॉट स्पॉट से युवाओं तक पहुंच रहा नशा

गांजा तस्करी
खंडवा

इकॉनोमिक कॉरिडोर को मंजूरी… 4415 करोड़ की लागत से बनेगा बैतूल-खंडवा-जुलवानिया नेशनल हाईवे

Economic Corridor
खंडवा

Devastated: मां से बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया बेटा, खंडवा में इलाज के दौरान मौत

khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.