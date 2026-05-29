तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर फिर हादसा, 17 वर्षीय छात्र नर्मदा में डूबा, सर्चिंग जारी

जानकारी के अनुसार जयवर्धन अपने आठ दोस्तों के साथ ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आया था। सभी दोस्त भोपाल में पढ़ाई करते हैं और अवकाश होने के कारण भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंचे थे। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे सभी युवक ब्रह्मपुरी घाट पर स्नान कर रहे थे, तभी जयवर्धन अचानक पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि गोताखोरों द्वारा लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं लगा। मौके पर मौजूद दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं घाट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है।