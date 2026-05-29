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तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर फिर हादसा, 17 वर्षीय छात्र नर्मदा में डूबा, सर्चिंग जारी
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तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर फिर हादसा, 17 वर्षीय छात्र नर्मदा में डूबा, सर्चिंग जारी

तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में गुरुवार सुबह ब्रह्मपुरी घाट पर एक बार फिर हादसा हो गया। छिंदवाड़ा निवासी 17 वर्षीय जयवर्धन पिता चंद्रशेखर टोपले नर्मदा नदी में नहाते समय अचानक गहरे पानी में डूब गया। घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई।

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खंडवा

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Manish Arora

May 29, 2026

जानकारी के अनुसार जयवर्धन अपने आठ दोस्तों के साथ ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आया था। सभी दोस्त भोपाल में पढ़ाई करते हैं और अवकाश होने के कारण भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने पहुंचे थे। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे सभी युवक ब्रह्मपुरी घाट पर स्नान कर रहे थे, तभी जयवर्धन अचानक पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि गोताखोरों द्वारा लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं लगा। मौके पर मौजूद दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं घाट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है।

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Updated on:

29 May 2026 12:27 pm

Published on:

29 May 2026 12:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर फिर हादसा, 17 वर्षीय छात्र नर्मदा में डूबा, सर्चिंग जारी

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