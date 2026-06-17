राष्ट्रपति का ओंकारेश्वर दौरा… 22 घंटे रहेंगी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का ओंकारेश्वर दौरा होने से संपूर्ण ओंकारेश्वर क्षेत्र एवं कोठी हेलीपेड के आसपास 2 किमी क्षेत्र में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने ड्रोन नियम 2021 के तहत 17 से 19 जून तक संपूर्ण ओंकारेश्वर क्षेत्र एवं कोठी हेलीपेड के आसपास के 2 किमी क्षेत्र को "नो ड्रोन क्षेत्र" क्षेत्र घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने बताया कि यह आदेश जिले के संपूर्ण ओंकारेश्वर क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगा।