स्कूलों में घंटी बजते ही चहक उठे बच्चे, माथे पर हल्दी-कुमुकुम के साथ प्रवेश

पहले दिन स्कूलों में दस हजार से अधिक बच्चों को पुस्तकें वितरण की गईं। इस दौरान अभिभावक भी मौजूद रहे। शिक्षकों ने अभिभावकों व बच्चों को पुस्तक वितरण के साथ ही सम्मानित किया। उत्कृष्ट विद्यालय, सांदीपनि, सूरजकुंड में बच्चों के साथ अभिभावकों का माल्यार्पण किया गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भी बच्चों को स्वागत के साथ प्रवेश कराया गया। शिक्षकों ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें।