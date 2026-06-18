राष्ट्रपति का ओंकारेश्वर दौरा… सुरक्षा बलों ने की रिहर्सल, दो बार सेना का हेलीकॉप्टर भी उतरा, ट्रैफिक भी रोका

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के आगमन को लेकर बुधवार को सुरक्षा बलों और प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग पर रिहर्सल कर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। निर्धारित मार्ग पर जगह-जगह पुलिस जवान तैनात किए गए, यातायात रोककर कारकेड में शामिल 25 से 30 गाडिय़ों के काफिले के साथ रिहर्सल की। एक घंटे तक कोठी हेलीपेड से एनएचडीसी गेस्ट हाउस, ओंकारेश्वर मंदिर तक यातायात को रोका गया। इस दौरान मोरटक्का और सनावद की ओर से आने वाले वाहनों को भी रोका गया। सेना के हेलीकॉप्टर ने भी सुबह-सुबह दो बार कोठी हेलीपेड पर लैंडिंग का अभ्यास किया। हेलीकॉप्टर ने काफी नीचे से उड़ान भरी, जिसे देखने लोग घरों की छतों पर आकर खउ़े हो गए।