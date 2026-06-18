त्रि-स्तरीय पंचायत : वोटर लिस्ट अपडेशन में 80 हजार से अधिक वोटर होंगे बाहर

पुनरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में 50 हजार से अधिक वोटर हटेंगे। इसमें एएसडीआर (अफशेंट, सिप्टेड, डेथ, रिपीट ) वाले वोटर शामिल हैं। पंचायतों में 8 लाख 39 हजार 464 वोटर हैं। इसमें 4 लाख 26 हजार 37 पुरुष और 4 लाख 13 हजार 422 महिलाएं हैं। जिसमें महिलाओं की तुलना में 12 हजार 134 पुरुष वोटर अधिक हैं। इसमें 7 वोटर अन्य यानी थर्ड जेंडर के शामिल हैं।