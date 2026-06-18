जावर उद्वहन सिंचाई योजना… बैठक में सब ठीक होने का दावा करने वाला ठेकेदार अब कर रहा सुधार

सोमवार को ठेकेदार द्वारा बड़गांव माली के चंपानगर के पास 600 एमएम नर्मदा नहर की पाइप लाइन का काम शुरू किया गया। यहां पाइप लाइन तो डाली जा रही है, लेकिन दो जगह पर रोड क्रॉसिंग भी नहीं जोड़ी गई। यहां से एक पाइप लाइन जो तालाब की ओर जा रही है, उसे भी नहीं जोड़ा गया है। कई जगह खेतों में ही पाइप पड़े हुए है। विभाग का दावा है कि 52 में से आधे गांवों में सप्लाय चालू हो चुकी है, हकीकत अब तक एक भी गांव में पानी नहीं पहुंचा है।