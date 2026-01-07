7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

lift irrigation scheme… जावर उद्वहन सिंचाई योजना… 550 करोड़ की योजना को लगा दिया भ्रष्टाचार का पलीता

-जगह-जगह उखड़ी पड़ी मुख्य पाइप लाइन, खेतों में बाहर दिख रहे पाइप -ग्रामीण पहुंचे शिकायत करने, कलेक्टर ने ईई को साथ भेजा मौके पर -अधिकारी दबी जुबां में मान रहे लोकल ठेकेदारों ने की गड़बड़ी

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jan 07, 2026

खंडवा तहसील के 52 गांवों के लिए बनी 550 करोड़ की जावर-सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत ने पलीता लगा दिया है। योजना में हुआ भ्रष्टाचार अब सामने आने लगा है। मंगलवार को भी कलेक्टर के निर्देश पर एनवीडीए ईई ने ग्रामीणों के साथ चार गांवों का निरीक्षण किया। कई जगह मुख्य पाइप लाइन डैमेज है तो कई जगह खेतों में पाइप जमीन के बाहर पड़े हुए मिले।

जावर उद्वहन सिंचाई योजना में 53 गांव की 26 हजार हेक्टेयर जमीन सिंचित होना है। एनवीडीए का दावा है कि स्कीम नंबर 4 से 8 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, हकीकत में अब तक लोगों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा है। रबी की फसल लगा चुके किसान उद्वहन सिंचाई योजना के भरोसे हैं, जिसके चलते लगातार शिकायतें हो रही है। मंगलवार को भी ग्राम कोटवाड़ा, नहाल्दा, बडग़ांव माली, मुंदवाड़ा, सिहाड़ा सहित अन्य गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने किसानों की शिकायत पर तत्काल एनवीडीए ईई एसपी तिर्की को उनके साथ मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

मुख्य लाइन 500 मीटर उखड़ी पड़ी
एनवीडीए ईई तिर्की और किसान सबसे पहले कोटवाड़ा पहुंचे। यहां तीन जगह एमएस पाइप की मुख्य लाइन डैमेज मिली। यहां कोटवाड़ा से मुंदवाड़ा के बीच मुख्य लाइन को जमीन में भी दबाया नहीं गया है, बाहर खुली दिख रही है। इसके साथ ही कोटवाड़ा, मुुंदवाड़ा, बडग़ांव माली के बीच 2 हजार फीट एसडीपी (प्लास्टिक पाइप) डिस्ट्रिब्यूशन लाइन भी खेतों में बाहर ही नजर आ रही थी। किसान भानूप्रतापसिंह, राजेंद्र चौहान, अनिल पाटीदार, दीपक पाटीदार, ओंकार मंडलोई, लड्डू पाटीदार कुछ खेतों में पाइप लाइन डालना अभी बाकी है। किसानों ने कहा कि जिनके खेतों से पाइप लाइन आना बाकी है, उन किसानों को हम तैयार कर रहे हैं कि वे पाइप लाइन डालने के लिए हां कर दे। इससे 12 गांव के 1 हजार किसानों को फायदा होगा।

जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा।
किसान व भाजपा नेता कैलाश पाटीदार ने बताया कि संघर्षों के बाद मिली योजना का अधिकारियों की गलती के कारण सही संचालन नहीं हो रहा है। पाइप लाइन के माध्यम से खेतों तक पानी नहीं आ रहा है। सिहाड़ा के कुछ नालों में पानी आया है। कोटवाड़ा, मुंदवाड़ा, सुंदरबेल, नहाल्दा, रूधि, बडग़ांव माली सहित अन्य गांवों में पानी नहीं आया है। पाइप में भले पानी नहीं आए, नालों में पानी छोड़ दे तो भी जल स्तर बढ़ जाएगा और कुओं में पानी आ जाएगा। बरसात की फसल खराब हो गई, ये फसल भी नहीं बच पाई तो हमारे बच्चों के पास जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 12:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / lift irrigation scheme… जावर उद्वहन सिंचाई योजना… 550 करोड़ की योजना को लगा दिया भ्रष्टाचार का पलीता

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में पत्नी के सम्मान के लिए पति ने अपने पिता की ली जान

khandwa
खंडवा

बड़ी खबर: नर्मदा में अचानक बढ़ गया पानी, नदी में फंसे मजदूर, सामने आया कारण

खंडवा

एमपी में ‘140 करोड़’ रुपए में बन रहा ‘1275 मीटर’ लंबा सिक्स-लेन ब्रिज, जल्द होगा शुरु

six-lane-bridge
खंडवा

वर्ष 2025 : प्रेरक ये चार कहानियां…झोपड़ी से निकलकर विदेश में पढ़ाई, खेतों से उद्यमिता, दीवारों से शिक्षा का नवाचार

Year 2025
खंडवा

दो करोड़ के इनाम के लिए कलेक्टर और सीईओ ने खेला बड़ा खेल! अब प्रशासन ने दी सफाई, बताई सच्चाई

MP News Khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.