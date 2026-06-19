जल संकट : ट्राइबल मंत्री शाह के गृह जिले में आदिवासी हॉस्टलों में पेयजल का संकट

100 सीटर सीनियर संयुक्त परियोजना बालक छात्रावास लालचौकी में सिर्फ 15 मिनट पानी आ रहा है। यहां पर अभी पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। 30 जून तक प्रशिक्षण चलेगा। परिसर में गंदगी का अंबार है। बोर में सिर्फ आधे घंटे तक पानी आता है। दूसरी मंजिल पर पानी नहीं चढ़ता है। निगम का टैंकर बुलाया गया है। अधीक्षक शिवदत्त मणिक का कहना है कि प्रशिक्षण कार्य के दौरान गंदगी फैली है। सफाई कराएंगे।